Жертв грабителей, задержанных в Алматы, разыскивают полицейские

Злоумышленники промышляли у рынка в Наурызбайском районе города.

В Алматы задержана группа молодых мужчин, грабивших прохожих у рынка в Наурызбайском районе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

"На протяжении последних двух недель в наше подразделение поступило несколько заявлений от граждан о грабежах в районе данного рынка. Судя по описанию и почерку, преступления совершали одни и те же люди. Причем грабили они дерзко, не скрывая своих лиц. Накануне сотрудниками отдела криминальной полиции подозреваемые были задержаны. Все они проживают в вблизи самого рынка и временами подрабатывают тут же. Старший из них – гр. Ы., 1993 г.р., ранее уже судим за разбой, предположительно, он и является инициатором такого рода "заработка". Другие подозреваемые - гр. Ш. и С., 1997 года рождения, ранее проблем с законом не имели. Их действия квалифицируются ст.191 ч. 2 - грабеж. Проводятся необходимые следственные действия", - рассказал начальник Управления полиции Наурызбайского района Динмухамед Ауелхан.

В полиции также отметили, что за подозреваемыми могут числиться другие "латентные" эпизоды, когда пострадавшие по каким-то причинам не обращались в органы правопорядка. В связи с этим, всех пострадавших от действий задержанных преступников, полицейские просят обратиться по телефонам: 254-44-60 и 254-44-62.

Фото пресс-службы ДП Алматы

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