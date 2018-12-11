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Акишев рассказал о механизме выбора внешнего управляющего пенсионными активами

В августе 2017 года была изменена инвестиционная декларация ЕНПФ, которая позволила привлекать внешних управляющих для управления пенсионными активами.

Фото : prodengi.kz11 декабря 2018, 16:52

Председатель Национального банка РК Данияр Акишева дал ответ на депутатский запрос по поводу принципов механизма выбора внешнего управляющего пенсионными активами, передает Zakon.kz.

"Действительно, в октябре 2014 года пенсионные активы ЕНПФ были инвестированы самостоятельно Национальным банком (то есть без привлечения внешнего управляющего) в облигации Международного банка Азербайджана на сумму 250 млн долл. Выпуск был организован закрытым способом только для одного инвестора через офшорную компанию (Emerald Capital Limited), поэтому отсутствовала рыночная котировка и справедливая рыночная стоимость данного инструмента", - говорится в ответе.

При этом отмечается, что с 2016 года Нацбанк кардинально пересмотрел подходы к инвестированию пенсионных активов. Пенсионные активы инвестируются только на рыночных условиях, что обеспечивает прозрачность, сохранность и увеличение общей доходности накоплений вкладчиков.

"В августе 2017 года была изменена инвестиционная декларация ЕНПФ, которая позволила привлекать внешних управляющих для управления пенсионными активами. Соответственно, в сентябре 2017 года правлением Национального банка утверждены Правила выбора зарубежных организаций, управляющих пенсионными активами ЕНПФ, - говорится в ответе Акишева.- Выбор внешних управляющих является максимально прозрачным для всех возможных участников. Объявление о тендере по выбору внешнего управляющего для пенсионных активов ЕНПФ публикуется на официальном сайте Национального банка, а также доводится до участников рынка через специализированные системы и издания, такие как Bloomberg и Financial Times. Также для участия в тендере направляются приглашения 300 компаниям, список которых сформирован за 18-летний опыт работы с внешними управляющими по активам Национального банка и Национального фонда".

Участники тендера должны иметь не менее 10 лет опыта работы и в эквиваленте не менее 25 млрд долларов активов клиентов под управлением.

При этом зарубежные управляющие компании могут использовать только индексное инвестирование, которое означает набор финансовых инструментов, подобранных по параметрам риска и доходности. Данные индексы разработаны ведущими мировыми финансовыми организациями (JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Bloomberg и т.д.). Соответственно, данный подход означает невозможность концентрации инвестиций в отдельно взятом финансовом инструменте или одном эмитенте.

"Применяемый подход является общепринятым и соответствует лучшим мировым практикам по выбору внешних управляющих. Схожие процессы выбора внешних управляющих применяются такими фондами, как Норвежский пенсионный фонд и Суверенный фонд благосостояния Сингапура", - отметил Акишев.

По поводу анализа репутации потенциальных внешних управляющих, по его словам, анализ соблюдения законодательных и регуляторных норм осуществляется Нацбанком и является неотъемлемой частью выбора внешних управляющих. Более того, информация обо всех фактах нарушений в прошлом, а также о мерах принятых по недопущению повторения подобного рода нарушений, доводится внешним управляющим в обязательном порядке до сведения Национального банка на этапе проведения тендера.

В рамках мандата "Глобальные облигации развивающихся рынков" была привлечена управляющая компания Aviva lnvestors, являющаяся одной из ведущих инвестиционных компаний в мире. Общий объем активов под управлением Aviva Investors составляет 478 млрд долларов США. Ее материнская компания Aviva plc имеет 320-летнею историю существования. Пенсионные активы, находящиеся под управлением Aviva Investors, инвестируются в облигации наиболее устойчивых развивающихся стран. На текущий момент компания Aviva Investors выполняет все взятые на себя обязательства в рамках заключенного договора об инвестиционном управлении пенсионными активами ЕНПФ.

В 2013 году компания Aviva Investors самостоятельно выявила недостатки в системе внутреннего контроля и управления рисками, связанных с конфликтом интересов при управлении портфелями клиентов. Всем пострадавшим клиентам Aviva Investors выплатила компенсацию.
Факт нарушения компанией Aviva Investors регуляторных требований был известен Национальному банку и произошел задолго до ее назначения в качестве внешнего управляющего для пенсионных активов ЕНПФ.

В отчете Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании отмечается, что с момента выявления недостатков компания Aviva Investors и ее высшее руководство приложили значительные усилия по устранению недочетов системы контроля. В результате были выделены значительные ресурсы для расследования и устранения слабых мест, что привело к существенным улучшениям, включая повышение качества управления рисками, а также была обновлена управленческая команда.

Дополнительно Национальным банком в адрес Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании был направлен запрос о наличии неустранённых нарушений на данный момент и подтверждении достаточности предпринятых мер в компании Aviva Investors.

Говоря по поводу ответственности за внезапное обесценение пенсионных активов, размещенных за рубежом, глава Нацбанка заметил, что в условиях действующей стратегии инвестирования пенсионных активов на зарубежных финансовых рынках, основанной на принципах диверсификации, внезапное и полное обесценение пенсионных активов невозможно.

"Например, эталонным портфелем для Aviva Investors по инвестированию в облигации развивающихся стран является индекс, состоящий из 233 выпусков облигаций, номинированных в долларах США, выпущенных 29 развивающимися странами с рейтинговой оценкой от «АА+» до «ВВ». Данный индекс разработан и отслеживается компанией Bank of America Merrill Lynch", - говорится в ответе.

Ответственность за ненадлежащее доверительное управление активами лежит на внешних управляющих и закреплена соответствующим договором. Все зарубежные управляющие, привлекаемые для доверительного управления пенсионными активами, несут ответственность за ненадлежащее управление активами и убытки, вызванные небрежностью, умышленным неисполнением обязательств или мошенническими действиями.

"Дополнительно отмечаем, что под передачей активов зарубежным управляющим компаниям понимается не фактический перевод средств, а наделение данных компаний полномочиями по управлению активами. Сами активы остаются на счетах Национального банка", - заключил Д. Акишев.


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