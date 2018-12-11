Акишев рассказал о механизме выбора внешнего управляющего пенсионными активами

В августе 2017 года была изменена инвестиционная декларация ЕНПФ, которая позволила привлекать внешних управляющих для управления пенсионными активами.

Председатель Национального банка РК Данияр Акишева дал ответ на депутатский запрос по поводу принципов механизма выбора внешнего управляющего пенсионными активами, передает Zakon.kz.

"Действительно, в октябре 2014 года пенсионные активы ЕНПФ были инвестированы самостоятельно Национальным банком (то есть без привлечения внешнего управляющего) в облигации Международного банка Азербайджана на сумму 250 млн долл. Выпуск был организован закрытым способом только для одного инвестора через офшорную компанию (Emerald Capital Limited), поэтому отсутствовала рыночная котировка и справедливая рыночная стоимость данного инструмента", - говорится в ответе.

При этом отмечается, что с 2016 года Нацбанк кардинально пересмотрел подходы к инвестированию пенсионных активов. Пенсионные активы инвестируются только на рыночных условиях, что обеспечивает прозрачность, сохранность и увеличение общей доходности накоплений вкладчиков.

"В августе 2017 года была изменена инвестиционная декларация ЕНПФ, которая позволила привлекать внешних управляющих для управления пенсионными активами. Соответственно, в сентябре 2017 года правлением Национального банка утверждены Правила выбора зарубежных организаций, управляющих пенсионными активами ЕНПФ, - говорится в ответе Акишева.- Выбор внешних управляющих является максимально прозрачным для всех возможных участников. Объявление о тендере по выбору внешнего управляющего для пенсионных активов ЕНПФ публикуется на официальном сайте Национального банка, а также доводится до участников рынка через специализированные системы и издания, такие как Bloomberg и Financial Times. Также для участия в тендере направляются приглашения 300 компаниям, список которых сформирован за 18-летний опыт работы с внешними управляющими по активам Национального банка и Национального фонда".

Участники тендера должны иметь не менее 10 лет опыта работы и в эквиваленте не менее 25 млрд долларов активов клиентов под управлением.

При этом зарубежные управляющие компании могут использовать только индексное инвестирование, которое означает набор финансовых инструментов, подобранных по параметрам риска и доходности. Данные индексы разработаны ведущими мировыми финансовыми организациями (JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Bloomberg и т.д.). Соответственно, данный подход означает невозможность концентрации инвестиций в отдельно взятом финансовом инструменте или одном эмитенте.

"Применяемый подход является общепринятым и соответствует лучшим мировым практикам по выбору внешних управляющих. Схожие процессы выбора внешних управляющих применяются такими фондами, как Норвежский пенсионный фонд и Суверенный фонд благосостояния Сингапура", - отметил Акишев.

По поводу анализа репутации потенциальных внешних управляющих, по его словам, анализ соблюдения законодательных и регуляторных норм осуществляется Нацбанком и является неотъемлемой частью выбора внешних управляющих. Более того, информация обо всех фактах нарушений в прошлом, а также о мерах принятых по недопущению повторения подобного рода нарушений, доводится внешним управляющим в обязательном порядке до сведения Национального банка на этапе проведения тендера.

В рамках мандата "Глобальные облигации развивающихся рынков" была привлечена управляющая компания Aviva lnvestors, являющаяся одной из ведущих инвестиционных компаний в мире. Общий объем активов под управлением Aviva Investors составляет 478 млрд долларов США. Ее материнская компания Aviva plc имеет 320-летнею историю существования. Пенсионные активы, находящиеся под управлением Aviva Investors, инвестируются в облигации наиболее устойчивых развивающихся стран. На текущий момент компания Aviva Investors выполняет все взятые на себя обязательства в рамках заключенного договора об инвестиционном управлении пенсионными активами ЕНПФ.

В 2013 году компания Aviva Investors самостоятельно выявила недостатки в системе внутреннего контроля и управления рисками, связанных с конфликтом интересов при управлении портфелями клиентов. Всем пострадавшим клиентам Aviva Investors выплатила компенсацию.

Факт нарушения компанией Aviva Investors регуляторных требований был известен Национальному банку и произошел задолго до ее назначения в качестве внешнего управляющего для пенсионных активов ЕНПФ.

В отчете Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании отмечается, что с момента выявления недостатков компания Aviva Investors и ее высшее руководство приложили значительные усилия по устранению недочетов системы контроля. В результате были выделены значительные ресурсы для расследования и устранения слабых мест, что привело к существенным улучшениям, включая повышение качества управления рисками, а также была обновлена управленческая команда.

Дополнительно Национальным банком в адрес Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании был направлен запрос о наличии неустранённых нарушений на данный момент и подтверждении достаточности предпринятых мер в компании Aviva Investors.

Говоря по поводу ответственности за внезапное обесценение пенсионных активов, размещенных за рубежом, глава Нацбанка заметил, что в условиях действующей стратегии инвестирования пенсионных активов на зарубежных финансовых рынках, основанной на принципах диверсификации, внезапное и полное обесценение пенсионных активов невозможно.

"Например, эталонным портфелем для Aviva Investors по инвестированию в облигации развивающихся стран является индекс, состоящий из 233 выпусков облигаций, номинированных в долларах США, выпущенных 29 развивающимися странами с рейтинговой оценкой от «АА+» до «ВВ». Данный индекс разработан и отслеживается компанией Bank of America Merrill Lynch", - говорится в ответе.

Ответственность за ненадлежащее доверительное управление активами лежит на внешних управляющих и закреплена соответствующим договором. Все зарубежные управляющие, привлекаемые для доверительного управления пенсионными активами, несут ответственность за ненадлежащее управление активами и убытки, вызванные небрежностью, умышленным неисполнением обязательств или мошенническими действиями.

"Дополнительно отмечаем, что под передачей активов зарубежным управляющим компаниям понимается не фактический перевод средств, а наделение данных компаний полномочиями по управлению активами. Сами активы остаются на счетах Национального банка", - заключил Д. Акишев.

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