Индустриальная программа в Казахстане позволила создать устойчивую экономику

В советское время Казахстан был добывающей республикой, но не обрабатывающей.

Во время телемоста, приуроченному ко дню индустриализации, Нурсултан Назарбаев отметил успехи экономического развития за счет грамотной индустриальной политики, направленной на развитие обрабатывающей промышленности, передает корреспондент Zakon.kz.

"Перед нами стоят большие задачи по дальнейшей диверсификации, улучшению инфраструктуры, повышению производительности труда. К сожалению, приходится констатировать, мы еще находимся в начале пути. Поэтому предстоит большая работа, нам расширять надо все, о чем сегодня говорили, по всем направлениям", - сказал он.

По его словам, индустриальная программа стала одним из ключевых факторов создания устойчивой, дифференцированной экономики, которая не будет поддаваться колебаниям мировой конъюнктуры.

"Это подтверждается конкретными результатами развития, особенно обрабатывающей промышленности, чего у нас не было. Мы были добывающей республикой еще в советское время, но не обрабатывающей, обрабатывали в других местах, и деньги зарабатывали в других местах, но не мы", - подчеркнул глава государства.

Оксана Скибан, Астана

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