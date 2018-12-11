Глава государства рассказал, что нужно делать для роста казахстанской экономики
Казахстан ждет Третья программа индустриализации.
Во время телемоста, приуроченного ко Дню индустриализации, Нурсултан Назарбаев отметил, что за эти годы достигнуто немало, но с учетом новых вызовов необходимо сконцентрироваться на разработке стратегии для Третьей программы индустриализации, передает корреспондент Zakon.kz.
"Достигнуто немало, однако новые вызовы, которые диктуют в мире, требуют от нас, чтобы мы продумали стратегию Третьей программы индустриализации с конкретными результатами. Она должна сохранить преемственность и сфокусироваться на развитии обрабатывающей промышленности и экспорта. К 2025 году производительность труда должна вырасти в 1,7 раза, экспорт продукции в 2,3 раза. Каждый год по этим показателям надо подводить итоги и отслеживать каждый квартал, какая отрасль подняла производительность труда. Это важно. Иначе мы отстанем, иначе доходы людей не будет расти, экономика не будет расти", - сказал он.
При этом глава государства отметил, что в стране были реконструированы НПЗ, и теперь Казахстан обеспечен своими нефтепродуктами.
"В том числе авиатопливом. Сейчас есть резерв. Электроэнергии есть профицит (…). То есть обрабатывающая промышленность и несырьевой сектор будут постоянно поддерживаться. Вы знаете, я поручил выделить на это еще 500 млрд тенге. Во-первых, будет осуществлен переход от отраслевых приоритетов в пользу поддержки эффективных производителей во всех отраслях обрабатывающей промышленности. Именно эффективные будут больше поддерживаться, и они получат больше денег. Приоритетными будут более успешные и гибкие компании, внедряющие новые технологии и инновации", - уточнил Назарбаев.
В то же время прямая поддержка будет предоставляться в обмен на встречные обязательства бизнеса по достижению результатов. Есть результаты - они должны финансироваться.
"Необходимо стимулировать развитие экономики простых вещей. Я уже это говорил. Нужно направить усилия на импортозамещение экономически сложных потребительских товаров, на которые мы обращаем внимание. Потребитель будет брать, наше будет дешевле, может быть, в чем-то уступать качеством, но оно будет хорошим. Дорогие товары, которые в магазинах сейчас полны, люди будут покупать, но мы не производим еще. По моему поручению будет предоставлена дополнительная ликвидность в размере 600 млрд тенге на кредитование приоритетных проектов банков второго уровня. Особенно надо обратить внимание на легкую промышленность, которую мы забыли когда-то. Просто надо внимательно посмотреть, какие крупные предприятия создадим, чтобы легкая промышленность давала то, что людям необходимо ежедневно", - заключил Президент РК.
Оксана Скибан, Астана
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