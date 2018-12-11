БАКАД улучшит экологию Алматы

После запуска в эксплуатацию БАКАДа нагрузка от автомобильного потока на город снизится.

Во время телемоста в рамках Дня индустриализации Президент РК запустил строительство Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД). Он выразил уверенность, что она позволит улучшить ситуацию с экологией в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

"38 тысяч автомашин не будут попадать в город, а будут объезжать. Это улучшит экологическую ситуацию с одной стороны, с другой стороны, очень бурный поток грузов со стороны Китая в Европу будет проходить в более удобных условиях", - сказал он.

Также глава государства отметил успехи отечественного автопрома.

"Каждый второй автомобиль, да и грузовой внутри страны выпущен на наших отечественных предприятиях. Когда мы об этом могли мечтать и говорить?" - сказал Назарбаев.

Оксана Скибан, Астана

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