Назарбаев: 110 стран мира потребляют казахстанскую продукцию

1250 предприятий было запущено в Казахстане за годы индустриализации.

Во время телемоста в рамках Дня индустриализации Нурсултан Назарбаев подвел текущие итоги индустриализации в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

"За годы индустриализации мы запустили 1250 новых предприятий, 100 из них - только в этом году. Сколько труда и сколько денег вложено. Создано 300 тысяч рабочих мест. 1,5 млн людей за счет этих предприятий получают доход", - сказал он.

Сегодня 110 стран мира потребляют казахстанскую продукцию.

"Мы экспортируем наши товары из Казахстана. Ключевыми рынками, конечно, являются Китай, Россия, страны Центральной Азии, ЕС. За последние годы мы начали выпускать более 500 видов продукции, ранее никогда не производившихся в Казахстане. Мы экспортируем порядка 50 новых видов товаров за пределы нашей страны. Объем производства с 2009 года в обрабатывающем секторе увеличился в более чем три раза за последние семь лет", - указал Глава государства.

Назарбаев отметил, что по итогам прошлого года объем производства составил почти 9,5 трлн тенге.

"Надо сказать, что это неплохие успехи нашей работы. Доля обрабатывающего сектора в структуре промышленности увеличилась с 36 до 42%, а экспорт обрабатывающей промышленности - с 28 до 32% в общем объеме экспорта. Мы даже мечтать об этом когда-то не могли. Одна четвертая часть всех иностранных инвестиций идут именно на обрабатывающую промышленность, то есть более 5 млрд долларов. Внешний иностранный бизнес сегодня видит выгоду в том, что мы делаем", - подчеркнул Президент.

Оксана Скибан, Астана

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