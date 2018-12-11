С 20 декабря на рынках Алматы пройдут рейды по изъятию некачественной пиротехники

Согласно статистике, 40% пожаров в новогодние праздники происходят из-за использования пиротехники.

Пожарные и полицейские с 20 декабря на торговых площадях будут штрафовать предпринимателей за несертифицированные пиротехнические изделия и изымать с прилавок продукцию. Об этом на площадке Палаты предпринимателей Алматы в ходе круглого стола заявил начальник УКПД в области пожарной безопасности городского ДЧС Марат Бекбаев, сообщает корреспондент BNews.kz.

Марат Бекбаев отметил, что в основном в новогодний период с 31 декабря по 5 января фиксируются от 10 до 20 пожаров. 40% возгораний происходят из-за применения пиротехнических изделий.

Согласно статистике, в 2015 году в новогоднюю ночь случился 21 пожар, восемь из них произошли по причине пиротехнике, в 2016 – 10 (три из-за пиротехники), в 2017 – 14 (по причине пиротехники возгораний не зарегистрировано).

"Благодаря проведению профилактических мер с 2017 на 2018 год в Алматы пожаров от пиротехнических изделий удалось избежать. Но поступали сведения от скорой медицинской помощи. Так, более 20 человек получили травмы различной степени тяжести, из них 15 пострадавших - дети в возрасте 10-15 лет", - уточнил сотрудник департамента.

С 20 декабря представители ДЧС, Департамента полиции, прокуратуры, акимата и партии "Нур Отан" проведут плановые рейды по рынкам, ТРЦ, стихийным торговым местам.

"Рейд направлен на выявление несанкционированных продаж пиротехнических изделий. К административной ответственности будут привлекаться продавцы и владельцы предприятий. Штраф – от 5 МРП в зависимости от количества незаконного товара. К тому же продукция будет изъята", - пояснил Бекбаев.

По словам специалиста, в целом динамика несертифицированной продукции по городу идет на спад. Если в 2016 году Департаментом полиции было изъято более 4 тысяч кг незаконной пиротехники, то в 2017 году конфисковано 1 700 кг.

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