Карагандинская область презентовала Главе государства новый завод по выпуску катодной меди

Работники завода поблагодарили Главу государства за поддержку и социальные инициативы.

Карагандинская область в ходе общенационального телемоста в рамках Дня индустриализации представила Главе государства новое предприятие горно-металлургического комплекса. Презентован завод по выпуску катодной меди ТОО Sary-Arka Copper Processing, построенный в Шетском районе, сообщает Zakon.kz.

- Компания Sary-Arka Copper Processing на месторождении "Алмалы" запустила в тестовом режиме завод по выпуску катодной меди. На данный момент все тестовые работы завершены, произведена первая 1 000 тонн продукции. Мы планируем создать порядка 550 новых рабочих мест. Наше предприятие соответствует требованиям "Индустрия 4.0" и программы цифровизации, - доложил Главе государства председатель Совета директоров ТОО "Караван Ресорсиз ЛТД" Кайрат Сатылганов.

Президент страны дал старт полному производственному запуску проекта.

- Это очень нужное для страны производство. Запускайте проект на полную мощность, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Работники завода поблагодарили Главу государства за поддержку и социальные инициативы.

- Благодаря Вашему Посланию народу Казахстана в нашем коллективе повысили заработную плату. Я сейчас получаю порядка 500 тыс. тенге в месяц, - заявил начальник цеха экстракции и электролиза Нуркен Джолдасов.

Проект строительства завода по выпуску катодной меди вошёл в областную Карту поддержки предпринимательства. Его стоимость - 14 млрд тенге. Завод оснащён современным оборудованием от мировых лидеров в данной отрасли. В производстве используются инновационные технологии.

- Мы рады, что сегодня получили бата Главы государства. Завод был построен за два года. Он соответствует всем стандартам и экологическим требованиям. В Казахстане нет аналогов такого производства. Предприятие будет выпускать до 10 тыс. тонн катодной меди высокого качества. Продукция пойдёт на экспорт. Мы уже заключили контракт со швейцарской компанией, - сказал Кайрат Сатылганов в интервью журналистам.

Он отметил, что завод внесёт свой вклад в реализацию программы занятости в регионе. Уже сейчас здесь работают 240 жителей области, из которых 158 - жители Шетского района.

Общенациональный телемост в рамках Дня индустриализации - это традиционное подведение итогов работы по диверсификации экономики страны, росту благосостояния граждан. Сегодня озвучиваются результаты четвёртого года второй пятилетки индустриализации.

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