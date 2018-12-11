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В Казахстане создан Центр анализа и прогнозирования

Он образован с внесением соответствующего изменения в структуру АП РК.

Фото : 24.kz11 декабря 2018, 17:48

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании Центра анализа и прогнозирования, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Указом главы государства образован Центр анализа и прогнозирования с внесением соответствующего изменения в структуру Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.


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