В Казахстане создан Центр анализа и прогнозирования

Он образован с внесением соответствующего изменения в структуру АП РК.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании Центра анализа и прогнозирования, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Указом главы государства образован Центр анализа и прогнозирования с внесением соответствующего изменения в структуру Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

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