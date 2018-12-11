Назарбаев о бизнесе в РК: Не умеем рекламировать и пользоваться нашей продукцией

Президент рассказал, как надо делать бизнес в Казахстане.

Во время телемоста в рамках Дня индустриализации Нурсултан Назарбаев рассказал, как правильно делать бизнес в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь стране нужны заводы и производство бытовых приборов, считает глава государства.

"У нас не хватает бытовых приборов своих, импортируем одежду и всякую чепуху, которую в Казахстане можно делать бизнесу… Витаем где-то в облаках: заводы надо делать, транспорт надо делать, а люди нуждаются в простых вещах", - отметил Президент.

По его словам, все простые вещи необходимо производить на отечественных фабриках. Вдобавок он раскритиковал нынешнее положение бизнесменов.

"Мы все одеваемся в заграничные дорогие одежды, почему нам внутри не производить? Я знаю, что наша легкая промышленность очень хорошие товары производит. Не умеем рекламировать, не умеем пользоваться отечественной продукцией", - сделал вывод Назарбаев.

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