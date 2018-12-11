Надежда тенниса: легко ли растить будущего чемпиона

Среди казахстанских детей Мансур входит в пятерку сильнейших в своей возрастной категории.

Мансур Шакенов будущий чемпион, так говорят его наставники. Свою первую ракетку он взял в 4 года. Сейчас ему 11 лет, но он уже добился впечатляющих результатов, а его виртуозное владение ракеткой поражает и радует тренера.

- Его уникальность в том, что он играет с бэкхенда одной рукой. В его возрасте так играют у нас только 2-3 игрока. Это можно сравнить с Роджером Федерером. Дети постарше тоже так играют, но их очень мало, - рассказал тренер по теннису Дмитрий Макеев.

Среди казахстанских детей Мансур входит в пятерку сильнейших в своей возрастной категории. Практически на всех республиканских турнирах юный спортсмен занимает призовые места, как в паре, так и в одиночных состязаниях. Его стабильные результаты показатели будущих побед.

- Мы достигли больших успехов в его спортивной деятельности благодаря его качествам, которые присуще настоящим спортсменам: целеустремленность, мотивация к достижению поставленных результатов, трудолюбие. Парень очень способный, но их нужно развивать с детства, - поделился тренер по фитнесу Руслан Карамуллин.

В большой теннис Мансура привела его мама. Он рос гиперактивным ребенком, и родители решили чем-то мальчика занять.

- В 4,5 года дома уже было невыносимо, мы хотели его куда-нибудь отдать. Он хотел в футбол, но папа сказал, что футбол это командный вид спорта и это не просто. Решили начать с тенниса, и он втянулся, - вспоминает мама Мансура Алия Бурашева.

Тогда родители еще не думали о большой спортивной карьере своего сына, однако судьба распорядилась иначе, теперь вся жизнь семьи расписана под график Мансура.

- Сложности, наверное, в том, что много волнуешься на турнирах. Спорт отнимает много времени, - добавила мама.

Кумирами спортсмена являются Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Он не пропускает ни один большой турнир с их участием.

- Мне в большом теннисе нравится Роджер Федерер. Он побеждает, у него много королевских ударов, которые сложно отбивать, - поделился Мансур.

Мальчик мечтает о большой карьере: 6 раз в неделю по 4 часа он шаг за шагом он направленно идет к своей цели.

- Я мечтаю, чтобы на Большом шлеме поднялся казахстанский флаг и буду рад, что он поднимется, потому что я занял первое место, - сказал Мансур.

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