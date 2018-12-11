Светофоры нового типа поставили в Карагандинской области

В полиции разъяснили принцип действия новых регуляторов движения.

В департаменте полиции Карагандинской области рассказали о новых типах светофоров, которые появятся в регионе, передает Zakon.kz.

Для регулирования дорожного движения применяется новый вид светофоров. В зависимости от назначения сигналы светофора могут быть круглые, в виде стрелки (стрелок), силуэта пешехода или велосипеда, «Х» и «+» - образные.

Красный «+» - образный сигнал информирует о том, что для транспортных средств встречного направления включен запрещающий красный сигнал светофора.

Выключенный красный «+» - образный сигнал информирует о том, что для транспортных средств встречного направления включен разрешающий зеленый сигнал светофора.

Целью его применения является обеспечение безопасности при совершении левых поворотов на регулируемых пересечениях дорог. Сигнал предназначен исключительно для водителей совершающих левый поворот, и важно понимать, что сигнал «+» показывает состояние «красного» сигнала светофора для транспорта со встречного направления.

Сутью такого регулирования дорожного движения является установка слева за перекрестком специального дополнительного сигнала, представляющего собой секцию светофора красного цвета с нанесенным трафаретом символа «+» («плюс»). Данный вид светофора в Караганде будет применен на пересечении пр. Бухар-Жырау и пр. Республики, где у водителей транспортных средств движущихся по пр. Республики в направлении Юго-Востока будет возможность «бесконфликтно/безопасно» совершить поворот налево в сторону ул. Приканальная. При этом по состоянию сигнала «+» водители смогут ориентироваться, горит ли в данный момент «красный» сигнал светофора для встречных водителей. И если сигнал «+» погас, то встречный поток начинает движение и необходимо его пропустить. Тем самым повышается безопасность дорожного движения.

Важным отличием данного метода регулирования от ранее применяемых в РК дополнительных секций светофора является то, что даже при выключенном сигнале «+», но включенном разрешающем сигнале светофора водители при отсутствии встречного транспорта имеют возможность выполнять поворот налево или разворот. В то время как, согласно ПДД РК, при выключенной дополнительной секции регулирующей движение в указанном направлении движение запрещено, несмотря на то, какой основной сигнал светофора вам горит.

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