Тимошенко и Зеленский лидируют в предвыборной гонке

По данным опроса, во втором туре Зеленский побеждает своих ближайших оппонентов: Порошенко и Тимошенко.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский, по данным последнего всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины. Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что, согласно опросу, Тимошенко готовы поддержать 21,2% среди тех, кто определился с выбором. Зеленский занимает второе место (14,6%), действующий лидер Украины Петр Порошенко — на третьей позиции с 11,6%.

По данным опроса, во втором туре Зеленский побеждает своих ближайших оппонентов: Порошенко и Тимошенко.

В сентябре сообщалось, что, по результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.

Как отмечается, готовность проголосовать за Зеленского изъявили 7,8% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко — 6,8%.

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