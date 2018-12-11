Назарбаев в Петропавловске запустил завод с полным циклом переработки пластика

В Казахстане нет аналогов такому предприятию.

11 декабря в Астане прошел общенациональный телемост "Вторая пятилетка индустриализации. Сделано в Казахстане" с участием Президента РК Нурсултана Назарбаева. В ходе телемоста Глава Государства дал старт работе завода металлопластиковых изделий в Петропавловске. Современный завод является единственным в Казахстане, который имеет полный цикл переработки пластика, начиная от сборки, сортировки, переработки и изготовления готовой продукции. Вторичное сырье для переработки собирается со всех регионов Казахстана и соседних областей России. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

Новый завод металлопластиковых изделий работает по принципу "экономика простых вещей". Продукцию завода люди используют в повседневной жизни. Это ведра, посуда, тазики, чашки, цветочные горшки, лейки, плечики для одежды, мешки для мусора, и много других пластмассовых изделий. На заводе создано 180 новых рабочих мест. Предприятие будет выпускать 20 тысяч тонн продукции в год.

Глава государства отметил, что опыт переработки вторичного сырья нужно распространять по всей стране.

"Очень важные производства не только для нашей страны, но и всего мира. Переработка вторичного сырья является очень выгодным бизнесом, которым мы не занимались. Этот опыт надо распространять в Астане и в других крупных городах, чтобы весь мусор в Казахстане перерабатывался и из него производили продукцию и бизнес получал свою выгоду", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Завод металлопластиковых изделий будет расширять свое производство. Об этом журналистам рассказал аким области Кумар Аксакалов.

"Сегодня глава государства запустил единственный завод в Казахстане который перерабатывает вторичный полимер. Вторичное сырье перерабатывается в гранулы и выпускают продукцию первой необходимости. Все что раньше импортировали из других стран, мы должны делать сами. Об этом говорит Президент в своем Послании. Как раз "экономика простых вещей в этом и заключается. Элементарные ведра, тазы и пластмассовые изделия, это вещи которые нужны ежедневно. По цене продукция конкурентоспособная и по качеству не уступает импортным продуктам. То есть эту линейку нам надо дальше расширять. У нас есть планы по расширению данного производства", - отметил Кумар Аксакалов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!