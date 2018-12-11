В Алматы очевидцы спасли мужчину от суицида
Человек пытался покончить с собой, выйдя на карниз последнего этажа высотного здания.
Фото : mod.kz11 декабря 2018, 19:37
В Алматы очевидцы спасли мужчину, который пытался покончить с собой, передает Zakon.kz.
Видео происходящего запечатлели прохожие и отправили Instagram-паблику @kris_p_brothers. По их словам, инцидент произошел в жилом комплексе "Алтын булак" в районе Тастака, на Прокофьева - Карасай батыра.
Заметив человека на карнизе последнего этажа высотного здания, очевидцы поднялись наверх и втащили потенциального суицидника внутрь.
Другие подробности выясняются.
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