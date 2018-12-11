В Алматы очевидцы спасли мужчину от суицида

Человек пытался покончить с собой, выйдя на карниз последнего этажа высотного здания.

В Алматы очевидцы спасли мужчину, который пытался покончить с собой, передает Zakon.kz.

Видео происходящего запечатлели прохожие и отправили Instagram-паблику @kris_p_brothers. По их словам, инцидент произошел в жилом комплексе "Алтын булак" в районе Тастака, на Прокофьева - Карасай батыра.

Заметив человека на карнизе последнего этажа высотного здания, очевидцы поднялись наверх и втащили потенциального суицидника внутрь.

Другие подробности выясняются.

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