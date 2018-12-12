"Сарыарка" сыграла с "Нефтяником" из Альметьевска

Игру карагандинцы покинули со счетом 3:1 не в свою пользу.

В третьем матче выездной серии карагандинский хоккейный клуб "Сарыарка" уступил ХК "Нефтяник" 3:1, передает Zakon.kz.

В первом периоде команды обменивались быстрыми контратаками, создавали опасные моменты, но открыть счет так и не удалось.

Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. Автором шайбы в составе "черно-желтых" стал Айрат Зиазов.

В заключительной двадцатиминутке хозяевам льда удалось забросить две шайбы в ворота Эдуарда Рейзвиха. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу ХК "Нефтяник".

ХК "Нефтяник" - ХК "Сарыарка" 3:1 (0:0; 1:1; 2:0).

1:0 – Хамидуллин (Каменев) – 29:33;

1:1 – Зиазов (Сарваров) – 37:17 ГБ;

2:1 - Каменев (Салахов, Теряев) – 43:56;

3:1 – Альшевский (Ястребков, Гильманов) – 59:10 ГБ.

Вратари: Смирягин – Рейзвих.

Заключительную встречу выездной серии ХК "Сарыарка" проведет в г. Нефтекамск, 13 декабря. Соперником станет ХК "Торос". Начало матча в 20:00 по времени Астаны

Составы команд:

ХК "Нефтяник":

Вратари: Смирягин(Голубев)

Сумин - Янсонс, Демидов - Лебедев - Воеводин;

Хамидуллин - Сорокин, Альшевский Я. - Альшевский С. - Мокин;

Салахов - Теряев, Гильманов - Каменев - Ястребков;

Цыганов - Мулюков, Ляпустин - Хапов - Мансуров.

ХК "Сарыарка":

Вратари: Рейзвих(Кудрявцев)

Метальников - Ибатуллин, Ломако - Сарваров - Желнеровский;

Кропачев - Лыпкань, Кицын - Зиазов - Железнов;

Сиксна - Стулов, Манукян - Кумеляускас - Ряшенцев;

Шикун - Никулин, Зеленков - Борисевич - Жихарев.

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