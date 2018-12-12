"Сарыарка" сыграла с "Нефтяником" из Альметьевска
Игру карагандинцы покинули со счетом 3:1 не в свою пользу.
В третьем матче выездной серии карагандинский хоккейный клуб "Сарыарка" уступил ХК "Нефтяник" 3:1, передает Zakon.kz.
В первом периоде команды обменивались быстрыми контратаками, создавали опасные моменты, но открыть счет так и не удалось.
Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. Автором шайбы в составе "черно-желтых" стал Айрат Зиазов.
В заключительной двадцатиминутке хозяевам льда удалось забросить две шайбы в ворота Эдуарда Рейзвиха. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу ХК "Нефтяник".
ХК "Нефтяник" - ХК "Сарыарка" 3:1 (0:0; 1:1; 2:0).
1:0 – Хамидуллин (Каменев) – 29:33;
1:1 – Зиазов (Сарваров) – 37:17 ГБ;
2:1 - Каменев (Салахов, Теряев) – 43:56;
3:1 – Альшевский (Ястребков, Гильманов) – 59:10 ГБ.
Вратари: Смирягин – Рейзвих.
Заключительную встречу выездной серии ХК "Сарыарка" проведет в г. Нефтекамск, 13 декабря. Соперником станет ХК "Торос". Начало матча в 20:00 по времени Астаны
Составы команд:
ХК "Нефтяник":
Вратари: Смирягин(Голубев)
Сумин - Янсонс, Демидов - Лебедев - Воеводин;
Хамидуллин - Сорокин, Альшевский Я. - Альшевский С. - Мокин;
Салахов - Теряев, Гильманов - Каменев - Ястребков;
Цыганов - Мулюков, Ляпустин - Хапов - Мансуров.
ХК "Сарыарка":
Вратари: Рейзвих(Кудрявцев)
Метальников - Ибатуллин, Ломако - Сарваров - Желнеровский;
Кропачев - Лыпкань, Кицын - Зиазов - Железнов;
Сиксна - Стулов, Манукян - Кумеляускас - Ряшенцев;
Шикун - Никулин, Зеленков - Борисевич - Жихарев.
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