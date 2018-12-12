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МРП и МЗП на 2019 год: о новых ставках рассказали в ДГД по Алматы

С 1 января 2019 года меняются ставки основных показателей.

Фото : из открытых источников12 декабря 2018, 00:22

В Казахстане подписан Закон РК "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента государственных доходов по Алматы.

В соответствии с Законом, с 1 января 2019 года установлены следующие ставки основных показателей:

минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 16 037 тенге;

минимальный размер пенсии - 36 108 тенге;

месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, - 2 525 тенге;

величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 29 698 тенге.


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