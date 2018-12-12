Массовые захоронения с сотнями жертв ИГ обнаружили в Сирии

В ходе операции по зачистке окраин города солдаты обнаружили траншеи, в которых засыпаны землей сотни неопознанных трупов сирийцев.

Сирийская армия обнаружила семь массовых захоронений с сотнями жертв «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РК) недалеко от города Бу-Кемаль на реке Евфрат. Об этом сообщило информационное агентство САНА.

В ходе операции по зачистке окраин города солдаты обнаружили траншеи, в которых засыпаны землей сотни неопознанных трупов сирийцев. Многие — со следами пыток. На момент публикации САНА волонтеры Сирийского общества Красного Полумесяца извлекли около сотни тел жертв террористов. Боевики пытали и убивали сторонников правительства в тех регионах, которые держали под своим контролем.

В декабре 2017 года массовые захоронения жертв ИГ обнаружили в освобожденной от террористов Ракке. Среди жертв, личности которых удалось установить, были как сирийские военные, так и мирные жители.

Город Бу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор освободили от ИГ в ноябре 2017 года. Он был перевалочной базой террористов близ сирийско-иракской границы.

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