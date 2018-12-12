Стали известны участники плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня ночью определится последний обладатель путевки в 1/8 финала ЛЧ. Он выявится в матче группы F между донецким "Шахтером" и "Лионом" в Киеве.

Определились участники плей-офф Лиги чемпионов, передает Zakon.kz со ссылкой на Vesti.kz.

По итогам первого дня последнего, шестого тура, группового раунда, путевки в 1/8 финала ЛЧ получили французский ПСЖ и английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

В группе А первое место с 13 очками заняла дортмундская "Боруссия" - немецкий клуб за счет разницы мячей опередил испанский "Атлетико". Набравший шесть баллов бельгийский "Брюгге" переходит в 1/16 финала Лиги Европы, а "Монако" с одним очком финишировал последним.

В группе B победителем досрочно стала испанская "Барселона", у которой 14 очков. Вторую путевку в плей-офф получил "Тоттенхэм", который с восемью баллами опередил итальянский "Интер" по разнице мячей. С двумя очками завершил выступление в еврокубках голландский ПСВ.

В группе С лидером стал ПСЖ, у которого 11 очков. По девять баллов - у "Ливерпуля" и "Наполи", но за счет лучшей разницы мячей английский клуб стал вторым и отправляется в плей-офф ЛЧ, а итальянский клуб переходит в ЛЕ. С четырьмя очками последней финишировала сербская "Црвена Звезда".

Еще в пятом туре путевки в плей-офф от группы D гарантировали "Порту" и "Шальке": португальцы с 16 очками заняли первое место, а немецкий клуб - второе. Последним с четырьмя баллами завершил еврокампанию московский "Локомотив".

Таким образом, на данный момент в 1/8 финала ЛЧ вышли "Боруссия", "Атлетико", "Барселона", "Тоттенхэм", ПСЖ, "Ливерпуль", "Порту", "Шальке", "Бавария" (Германия), "Аякс" (Голландия), "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" (оба - Англия), "Реал" (Испания), а также итальянские "Рома" и "Ювентус".

В ночь с 12 на 13 декабря определится последний обладатель путевки в 1/8 финала ЛЧ. Он выявится в матче группы F между донецким "Шахтером" и "Лионом" в Киеве. Сейчас у французского клуба - семь очков, а у украинского - пять.

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