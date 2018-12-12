Появился календарь игр молодежной сборной Казахстана в отборе на ЕВРО-2021

Казахстан попал в одну группу со сборными Испании, Израиля, Черногории, Македонии и Фарерских островов..

Стал известен календарь игр молодежной сборной Казахстана в квалификации чемпионата Европы 2021 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КФФ.

Напомним, по итогам сегодняшней жеребьевки Казахстан попал в одну группу со сборными Испании, Израиля, Черногории, Македонии и Фарерских островов.

Расписание матчей молодежной сборной Казахстан U-21 в квалификации ЕВРО-2021:

07.06.2019. Фарерские острова - Казахстан

10.06.2019. Черногория - Казахстан

06.09.2019. Казахстан - Испания

10.09.2019. Казахстан - Израиль

15.10.2019. Македония - Казахстан

31.03.2020. Испания - Казахстан

03.09.2020. Казахстан - Черногория

08.09.2020. Израиль - Казахстан

08.10.2020. Казахстан - Македония

13.10.2020. Казахстан - Фарерские острова

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