Появился календарь игр молодежной сборной Казахстана в отборе на ЕВРО-2021
Казахстан попал в одну группу со сборными Испании, Израиля, Черногории, Македонии и Фарерских островов..
Стал известен календарь игр молодежной сборной Казахстана в квалификации чемпионата Европы 2021 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КФФ.
Напомним, по итогам сегодняшней жеребьевки Казахстан попал в одну группу со сборными Испании, Израиля, Черногории, Македонии и Фарерских островов.
Расписание матчей молодежной сборной Казахстан U-21 в квалификации ЕВРО-2021:
07.06.2019. Фарерские острова - Казахстан
10.06.2019. Черногория - Казахстан
06.09.2019. Казахстан - Испания
10.09.2019. Казахстан - Израиль
15.10.2019. Македония - Казахстан
31.03.2020. Испания - Казахстан
03.09.2020. Казахстан - Черногория
08.09.2020. Израиль - Казахстан
08.10.2020. Казахстан - Македония
13.10.2020. Казахстан - Фарерские острова
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