В молочной смеси, от которой младенец попал в реанимацию в Шымкенте, не нашли опасных веществ

В детском питании металлическую ртуть нигде не обнаружили.

В Минздраве объявили результаты лабораторного исследования по факту отравления ртутью грудного ребенка в Шымкенте. Опасных веществ в молочной смеси для детей не обнаружили. Реализация сухого детского питания в Шымкенте возобновлена, передает BNews.kz.

Об этом рассказал председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбек Бекшин на площадке Службы Центральных Коммуникаций.

"Помните, в начале этой недели мы вас информировали о том, что в городе Шымкенте произошло отравление ртутью связанное якобы с детской смесью. Мы проверили детскую смесь "Humana", взяли у поставщика и в аптечной сети, где покупали эту смесь, а также остатки смеси дома, и мы на сегодня металлическую ртуть нигде не обнаружили. Поэтому сегодня в первой половине дня дано указание данную партию продукта продавать и снять любые ограничения. Мы приостановили реализацию только одной партий детской смеси "Humana". Поэтому на сегодня, вопрос про детскую семь "Humana" снят. Еще раз повторюсь, наш государственный орган информирует только по подтвержденным результатам. Лабораторные исследования выполнены в лаборатории города Шымкент, который имеет международную сертификацию", - пояснил главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.

Напомним, 2 декабря в Шымкенте двухмесячный младенец попал в реанимацию. По словам родителей, в экскрементах ребенка были частицы металлической ртути. Малыша госпитализировали после употребления детских молочной смеси.

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