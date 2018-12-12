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Охотники, съевшие сырое сердце волка, шокировали казахстанцев

В старину тюрки из суеверия давали трусливым детям сердце волка.

Фото : Телеканал "Звезда"12 декабря 2018, 08:06

Казахстанские соцсети взорвало видео, на котором охотники съедают свежее, еще не успевшее остыть сердце волка. Пользователи назвали этот поступок настоящим мракобесием, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Экспресс К".

Действительно, в старину тюрки из суеверия давали трусливым детям сердце волка. Но при этом его, разумеется, сушили или жарили. То, что сделали современные охотники, показалось пользователям интернета настоящей дикостью: морщась, двое мужчин съели сердце сырым. Свои оккультные упражнения при этом они засняли на камеру.

"Молодцы, теперь будете волками!" – хвалит один комментатор.

"Смотрите, не войте на луну", – смеется другой.

Волчьему сердцу посвящено немало литературных произведений. Легендарный полководец Бауыржан Момышулы писал, что у волка 40 сердец: его можно убить, но дух его сломить невозможно.

Как бы то ни было, прославившимся на всю страну охотникам очевидно нужно чудодейственное средство, которое бы благотворно повлияло не на их сердца, а на головы.


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