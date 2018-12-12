Охотники, съевшие сырое сердце волка, шокировали казахстанцев

В старину тюрки из суеверия давали трусливым детям сердце волка.

Казахстанские соцсети взорвало видео, на котором охотники съедают свежее, еще не успевшее остыть сердце волка. Пользователи назвали этот поступок настоящим мракобесием, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Экспресс К".

Действительно, в старину тюрки из суеверия давали трусливым детям сердце волка. Но при этом его, разумеется, сушили или жарили. То, что сделали современные охотники, показалось пользователям интернета настоящей дикостью: морщась, двое мужчин съели сердце сырым. Свои оккультные упражнения при этом они засняли на камеру.

"Молодцы, теперь будете волками!" – хвалит один комментатор.

"Смотрите, не войте на луну", – смеется другой.

Волчьему сердцу посвящено немало литературных произведений. Легендарный полководец Бауыржан Момышулы писал, что у волка 40 сердец: его можно убить, но дух его сломить невозможно.

Как бы то ни было, прославившимся на всю страну охотникам очевидно нужно чудодейственное средство, которое бы благотворно повлияло не на их сердца, а на головы.

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