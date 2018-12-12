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Евросоюз дал Украине в кредит 500 миллионов евро

Средства будут направлены в государственный бюджет для обеспечения внедрения структурных реформ.

Фото : Delfi12 декабря 2018, 08:14

Еврокомиссия предоставила Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи Евросоюза номинальным объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года, передает Korrespondent.net.

Об этом сообщается во вторник, 11 декабря на сайте Министерства финансов Украины.

По информации ведомства, полученные средства направляются в государственный бюджет для обеспечения внедрения структурных реформ.

Отмечается, что для получения помощи Украина должна выполнять обязательства в сфере борьбы с коррупцией, а также относительно качества государственного управления и налоговой системы, проводить реформы энергетического сектора, социальной политики и корпоративного управления в государственных предприятиях, реформы системы управления госфинансами.

Ранее во вторник вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам евро- и социального диалога Валдис Домбровскис сообщил, что 11 декабря ЕС предоставит Украине 500 млн евро.

В конце ноября стало известно, что Еврокомиссия одобрила выделение Украинепервого транша макрофинансовой помощи. В Министерстве финансов сообщили, что транш поступит в государственный бюджет в середине декабря.


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