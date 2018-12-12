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В центре Алматы горел жилой дом

Загорелся балкон на 3 этаже.

Фото : 24.kz12 декабря 2018, 08:27

В Алматы на пересечении улиц Айтеке Би и Наурызбай Батыра загорелся жилой дом, передает Zakon.kz.

Как сообщили очевидцы, горел 5-этажный дом по адресу Наурызбай Батыра, 49. На месте работают три пожарных расчета, скорая помощь и полиция. Загорелся балкон на 3 этаже. Другие этажи пламя не затронуло.

Предварительная причина возгорания - неисправная электропроводка.

В ДЧС пообещали дать комментарии позже.

Стоит отметить, что данное здание горит не в первый раз. 30 сентября 2015 года оттуда из-за пожара эвакуировали 20 человек.


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