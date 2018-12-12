Водителей автобусов научат культуре на дорогах в Алматы

Основная задача "АлматыЭлектроТранс" в 2019 году - привитие водителям культуры на дорогах.

Велосообщество Казахстана совместно с ТОО "АлматыЭлектроТранс" намерены в 2019 году проводить ликбез для водителей общественного транспорта, передает BNews.kz.

Как рассказал руководитель велосообщества Казахстана Думан Капасов, сегодня многие водители – не только общественного транспорта – неуважительно относятся к велосипедистам. Между тем, правила дорожного движения позволяют им передвигаться по проезжей части в местах, где отсутствуют велодорожки.

"Есть такая проблема в культуре. У нас с советского периода велосипедисты ездили на тротуарах, не соблюдая никаких правил дорожного движения. Но правила прописаны не только для водителей транспорта, но и для велосипедистов. Первое основное правило – велосипедисты должны ездить на специальных велодорожках, второе - если такие отсутствуют, они должны ездить на дорогах общего пользования", - говорит Думан Капасов.

Однако водители в связи с отсутствием знания элементарных ПДД либо из личной неприязни продолжают притеснять горожан на велосипедах.

"Многие водители транспортных средств относятся к велосипедистам неуважительно: подрезают велосипедистов, сигналят. Велосипед - транспорт повышенной опасности и тем более велосипедист может испугаться и упасть, бывает такое. Многие водители специально останавливаются, кричат, чтобы не мешали и ездили по тротуарам. Это существует и у водителей общественного транспорта", - отмечает Капасов.

Чтобы решить эту проблему ТОО "АлматыЭлектроТранс" совместно с велосообществом Казахстана намерены подписать меморандум о сотрудничестве. В рамках него запланированы лекции и обучающие занятия для водителей.

"Мы планируем совместно проводить ликбез среди водителей: как относиться к велосипедистам, чтобы было уважение, была культура на дорогах, чтобы водители не подрезали, позволяли ездить велосипедистам по ПДД на полосах и если какие-то вопросы с велосипедистами возникали, мы не обращались с жалобами в акимат, а могли напрямую работать с АЭТ и решать эти вопросы", - отметил руководитель велосообщества Казахстана Думан Капасов.

Также Думан Капасов напомнил алматинцам, которые предпочитают передвигаться на велосипедах, о наличии на некоторых маршрутах общественного транспорта специальных велокрепежей, что облегчит велосипедистам подъем с нижней части города до верхней.

В свою очередь, в компании отметили, что основная задача "АлматыЭлектроТранс" в 2019 году - привитие водителям культуры на дорогах, в связи с этим запланирован ряд мероприятий и обучающих лекций.

Отметим, на сегодня компания обслуживает 39 городских и пригородных маршрутов.

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