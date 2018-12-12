Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В ВКО из-за морозов отменили занятия для школьников

Столбики термометров опустились до -32 градусов.

Фото : Today.kz12 декабря 2018, 09:01

По информации управления образования, занятия для учащихся с 1 по 9 классы первой и второй смен Зыряновского района отменяются из-за понижения температуры, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт ДЧС ВКО.

Столбики термометров опустились до -32 градусов.

При понижении температуры до минус 25 градусов отменяются занятия в начальных классах, при минус 27 градусах не учатся школьники по девятые классы, при минус 30 градусах занятия отменяются с 1 по 11 классы.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты