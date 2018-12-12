В ВКО из-за морозов отменили занятия для школьников
Столбики термометров опустились до -32 градусов.
Фото : Today.kz12 декабря 2018, 09:01
По информации управления образования, занятия для учащихся с 1 по 9 классы первой и второй смен Зыряновского района отменяются из-за понижения температуры, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт ДЧС ВКО.
Столбики термометров опустились до -32 градусов.
При понижении температуры до минус 25 градусов отменяются занятия в начальных классах, при минус 27 градусах не учатся школьники по девятые классы, при минус 30 градусах занятия отменяются с 1 по 11 классы.
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