В ВКО из-за морозов отменили занятия для школьников

Столбики термометров опустились до -32 градусов.

По информации управления образования, занятия для учащихся с 1 по 9 классы первой и второй смен Зыряновского района отменяются из-за понижения температуры, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт ДЧС ВКО.

Столбики термометров опустились до -32 градусов.

При понижении температуры до минус 25 градусов отменяются занятия в начальных классах, при минус 27 градусах не учатся школьники по девятые классы, при минус 30 градусах занятия отменяются с 1 по 11 классы.

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