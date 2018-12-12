Работники частной фирмы инсценировали собственное ограбление в Акмолинской области

Они похитили деньги принадлежащие ИП, а для того, чтобы скрыть факт кражи, сообщили в полицию о разбойном нападении.

Акмолинские полицейские разоблачили работников частной фирмы, инсценировавших собственное ограбление, передает Zakon.kz со ссылкой на ДП региона.

7 декабря в дежурную часть Ерейментауского районного отдела полиции поступило сообщение о разбойном нападении на трассе «Павлодар - Астана». Согласно показаний потерпевшего, который является торговым представителем одного из ИП г. Кокшетау, неизвестные лица на автомашине без государственных номеров, остановили его транспортное средство, и угрожая предметом, похожим на оружие, похитили денежные средства в сумме 5 миллионов тенге, принадлежащие фирме.

По факту разбойного нападения, полицейские возбудили досудебное производство по ст. 192 ч.2 УК РК (разбой).

Для раскрытия дерзкого преступления, были созданы специальные группы, проведен комплекс оперативно – розыскных мероприятий. Изучив все обстоятельства, а также показания потерпевшего, оперативники нашли в них некоторые нестыковки, которые были тщательно проверены. В ходе расследования у полицейских появилась другая версия произошедшего – мужчина мог сымитировать нападение. Собранные улики и доказательства подтвердили версию полицейских об имитации преступления.

Как выяснилось, потерпевший и двое его знакомых, один из которых также является сотрудником фирмы, похитили денежные средства, принадлежащие ИП, а для того, чтобы скрыть факт кражи, сообщили в полицию о разбойном нападении.

В течение суток данное преступление было раскрыто. В настоящее время все трое подозреваемых установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Уголовное дело переквалифицировано на ст. 188 ч.4 УК РК (кража) и ст. 419 УК РК (заведомо ложный донос).

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