Неблагоприятная погода сохраняется в регионах Казахстана

В Алматинской области местами ожидается туман, гололед.

Согласно прогнозу погоды на 12 декабря, в большинстве регионов страны сохраняется неблагоприятная погода, передает Zakon.kz.

Так, в Алматинской области местами ожидается туман, гололед, в районе Жаланашколя сохраняется усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с.

В Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Мангыстауской, Атырауской областях местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Туркестанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, ночью Павлодарской областях местами ожидается туман, в Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Астане 12 декабря будет морозно и ясно, температура составит -16-18 градусов.

В Алматы - преимущественно облачно, днем +1.

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