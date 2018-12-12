МИД выясняет наличие граждан Казахстана среди погибших и пострадавших в Страсбурге

По последним данным погибли трое, 12 человек ранены.

Министерство иностранных дел выясняет наличие граждан Казахстана среди погибших и пострадавших в результате стрельбы, открытой на улицах Страсбурга, передает Zakon.kz со ссылкой на Telegram канал министерства.

"Наши дипломаты во Франции находятся в тесном контакте с местными правоохранительными органами. Напоминаем гражданам нашей страны, находящимся во Франции, при возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно обращаться в Посольство по контактам, указанным на сайте загранучреждения и МИД РК", - говорится в распространенном сообщении.

По информации РИА Новости, в результате стрельбы рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге погибли трое, 12 ранены. Преступник пока не пойман. По информации СМИ, подозреваемый - 29-летний уроженец Страсбурга, ранее он был судим за вооруженное нападение.

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