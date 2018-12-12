В Павлодарской области запущены два уникальных предприятия

Всем рабочим, строителям, монтажникам и эксплуатационникам объявляю большую благодарность и желаю больших успехов - Назарбаев.

В рамках телемоста в честь Дня индустриализации Нурсултан Назарбаев дал старт производству железнодорожных колес и работе майнинговой фермы в Экибастузе, передаёт pavlodarnews.kz.

Завод мощностью 200 тысяч железнодорожных колёс в год запущен на базе ТОО "Проммашкомплект". Высокотехнологичный проект стоимостью 54 миллиарда тенге направлен на импортозамещение.

- При выходе на производственную мощность штат "Проммашкомплекта" будет составлять более одной тысячи человек, - обратился к Нурсултану Назарбаеву председатель правления ТОО Даулет Сыздыков. - Две трети продукции будет поставляться на внешние рынки. Нурсултан Абишевич, для нас огромная честь, что именно вы дадите команду на старт новому комплексу.

- Производство колёс для железнодорожных составов было нашей импортной позицией, - отметил Президент. - Это новое слово в индустриализации нашей страны. Всем рабочим, строителям, монтажникам и эксплуатационникам объявляю большую благодарность и желаю больших успехов. Давайте запустим предприятие и пусть люди начнут работать, производить продукцию.

Сразу после официального запуска на заводе состоялась демонстрация цикла производства колесной продукции. Экибастузский завод по выпуску железнодорожных колёс - четвёртый в своём роде на территории СНГ и единственный странах Центральной Азии. Предприятие полностью оснащено современным европейским оборудованием. Сырьё для производства компания закупает у российского ОАО "Таганрогский металлургический завод", однако в перспективе намерено сотрудничать с ТОО "KSP Steel".

Адиль Аскеров.

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