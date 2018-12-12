Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят несколько законопроектов, передает Zakon.kz.

В частности, будут рассмотрены проекты законов "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области миграции"; "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о порядке пребывания граждан Республики Казахстан на территории Республики Таджикистан и граждан Республики Таджикистан на территории Республики Казахстан".

Также будет рассмотрен проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о реадмиссии лиц и Исполнительного протокола о порядке реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о реадмиссии лиц".

Кроме того, депутаты обсудят заключение по проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства".

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