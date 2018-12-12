Промоутеры объяснили появление даты третьего боя Головкина и "Канело"

Промоутер Головкина, отвечая на вопрос по поводу информации на сайте NSAC, был краток: "Это вопрос к Golden Boy. Это они запросили дату".

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы Сауля "Канело" Альвареса, Эрик Гомес прокомментировал ситуацию с третьим боем между мексиканским боксером и казахстанцем Геннадием Головкиным, пишет Vesti.

Накануне стало известно, что в календаре событий Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) на 4 мая 2019 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе значится некий вечер профессионального бокса, организаторами которого указаны промоутеры Головкина и "Канело". Последние дважды встречались на этой арене: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO. Позднее оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.

"Просто мы отложили эту дату. Вот и все. Они (команда Головкина) просто предполагают. Мы отложили эту дату - 4 мая - для "Канело", - сказал Гомес в беседе с ESPN. - У нас были неофициальные переговоры типа: "Да, мы открыты для этого". Но это очень, очень бесполезные разговоры. Мы даже не садились за стол переговоров. Я не видел Тома Леффлера (промоутера GGG) лично, чтобы обсудить бой. Я просто сказал ему, что мы открыты, чтобы сделать это, и он сказал то же самое. Вот и все".

Промоутер Головкина, отвечая на вопрос по поводу информации на сайте NSAC, был краток: "Это вопрос к Golden Boy. Это они запросили дату".

Между тем, основатель GBP Оскар Де Ла Хойя заявил, что третий бой между Головкиным и Альварес состоится, но только тогда, когда этого захочет команда мексиканца.

При этом он спрогнозировал, что третий бой между казахстанцем и мексиканцем завершится досрочной победой одного из боксеров.

"Теперь мы тут всем командуем. Сауль побил его, так что повторный поединок состоится тогда, когда мы скажем", - добавил промоутер.

Реванш с "Канело" стал для Головкина последним в этом году. Возвращение казахстанца на ринг ожидается весной 2019 года.

При этом GGG запросил прямой реванш, но WBC отказал ему, разрешив мексиканцу провести добровольную защиту. Свой следующий бой Альварес проведет 15 декабря в Нью-Йорке (США) против "обычного" чемпиона WBA во втором среднем весе британца Рокки Филдинга. В случае победы "Канело" станет чемпионом мира в трех весовых категориях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!