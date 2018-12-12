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О переносе рейсов из-за плохой видимости сообщил аэропорт Алматы

Три рейса отменены.

Фото : АиФ12 декабря 2018, 10:21

Международный аэропорт Алматы сообщил о переносе нескольких авиарейсов, передает Zakon.kz.

В связи с сильным туманом в районе Международного аэропорта Алматы и снижением видимости вероятны изменения в расписании рейсов - сообщается на странице организации в Facebook.

На данный момент перенесены следующие рейсы:
745 Алматы - Учарал а/к Scat - на 11.00
907 Алматы - Дели а/к Air Astana - на 12.15
489 Алматы - Шарм-эль-Шейх а/к Scat - на 10.30
725 Алматы – Усть-Каменогорск а/к Scat – на 12.00
729 Алматы - Костанай а/к Scat – на 12.30
3121 Алматы – Семей а/к "Южное небо" - на 10.30
851 Алматы – Астана а/к Air Astana – на 9.30
215 Алматы – Душанбе а/к "Сомон Эйр" - на 14.00
895 Алматы - Дубай а/к Air Astana - на 11.05

736 Алматы – Дубай а/к flydubai - отменен
971 Алматы-Шымкент а/к Air Astana отменен по метеоусловиям Шымкента
107 Алматы-Бишкек а/к Air Astana отменен по метеоусловиям Бишкека.


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