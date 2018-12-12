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Драмтеатр им.Куанышбаева завоевал гран-при международного форума "Золотой Витязь"

Участниками театрального форума в этом году стали лучшие театры Сербии, Армении и Казахстана.

Фото : Информационный центр театра12 декабря 2018, 10:37

Государственный академический казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева завоевал Гран-при международного театрального форума "Золотой Витязь", передает Zakon.kz со ссылкой на информационный центр театра.

Государственный академический казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева был удостоен Гран-При XIV Международного театрального форума "Золотой Витязь" в Москве.

Участниками театрального форума в этом году стали лучшие театры Сербии, Армении и Казахстана.

Государственный академический казахский музыкально-драматический театр им.К.Куанышбаева представил трагедию В. Шекспира "Отелло". Режиссер-постановщик – yародный артист РК, профессор Талгат Теменов.


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