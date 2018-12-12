Пограничники задержали казахстанца с 17 млн тенге, и кыргызстанца с пятью лошадьми

Задержанный на личной автомашине Mercedes Benz пытался завезти в нашу страну 5 лошадей без сопроводительных документов.

Казахстанские пограничники задержали двоих нарушителей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

В пропускном пункте Международного центра приграничного сотрудничества, расположенного на участке отряда пограничного контроля "Хоргос", пограничным нарядом около 9 часов утра 11 декабря 2018 года был задержан 48-летний казахстанский гражданин, пытавшийся незаконным путем вывезти на территорию Центра незадекларированную валюту на общую сумму 16 915 000 тенге. Задержанная валюта передана по акту сотрудникам таможенного поста "Алтынколь".

Напоминаем, что для личных нужд за пределы Республики без необходимости осуществления таможенного декларирования разрешается вывозить валюту на сумму не более 10 000 долларов США.

Кордайские пограничники в ночь с 11 на 12 декабря в подразделении пограничного контроля "Кордай-авто" задержали кыргызского гражданина 1962 года рождения.

Задержанный на личной автомашине Mercedes Benz пытался завезти в нашу страну 5 лошадей без сопроводительных документов.

Лошади переданы по акту в ветеринарную службу Кордайского района.

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