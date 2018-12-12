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Перед Днем Независимости в Алматы полиция перейдет на усиленный режим работы

В общественных местах будут усилены наряды пешего и автомобильного патрулирования.

Фото : DailyNews.kz12 декабря 2018, 10:40

В канун празднования Дня Независимости РК полицейские Алматы с 12 по 14 декабря 2018 года проведут оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", сообщает Zakon.kz.

"Общественную безопасность будут обеспечивать полицейские совместно с общественными помощниками полиции и общественными организациями правоохранительной направленности. На особый контроль взята категория граждан, в отношении которых установлен административный надзор, а также неблагополучные и семьи, состоящие на учете в полиции", - уточнил начальник Управления административной полиции Департамента полиции города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

Для предотвращения правонарушений на улицах и в общественных местах полицейские усилят наряды пешего и автомобильного патрулирования за счет привлечении личного состава всех служб органов внутренних дел и национальной гвардии МВД РК.


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