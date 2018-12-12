Алматинские школьники вновь попросили водителей соблюдать ПДД

В городе продолжается реализация проекта профилактики ПДД, куда преимущественно вовлечены юные участники дорожного движения.

В рамках проекта по профилактике ПДД школьники Алматы обратились к водителям через рисунки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В городе продолжается реализация проекта профилактики ПДД, куда преимущественно вовлечены юные участники дорожного движения.

"В частности, в Бостандыкском районе с охватом учащихся начальных и средних классов вместе с инспекторами дорожно-патрульной полиции проведено патрулирование. Школьники охватили округу школы, расположенной в непосредственной близости с проезжей частью. Ребята вручали водителям собственные тематические рисунки и призывали их к неукоснительному соблюдению ПДД", - сообщили в Департаменте полиции города Алматы.

Параллельно в других школах города полицейские провели уроки ПДД и вручили деткам светоотражающие элементы в виде круглых веселых "смайликов", для наклеивания на рюкзаки и одежду.

Целью проекта профилактики является снижение уровня аварийности на дорогах, предотвращение правонарушений водителями, формирование законопослушного поведения на дорогах мегаполиса среди участников дорожного движения.

Подобные акции проводятся на постоянной основе.

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