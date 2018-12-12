Астанчанка приехала с ребенком к интернет-знакомому в другой город и осталась на улице

Знакомый из Интернета ненадолго принял женщину и выгнал зимой на улицу.

Житель Лисаковска выгнал астанчанку с ребенком на улицу, передает Zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

В Лисаковский городской отдел полиции обратилась женщина с ребенком. Она рассказала, что является жительницей Астаны. Через интернет она познакомилась с жителем Лисаковска, который предложил приехать к нему в гости. Положившись на серьезность отношений, молодая мама вместе с сыном приехала в незнакомый для нее город. Только вот знакомый из Интернета ненадолго принял женщину и выгнал зимой на улицу.

В трудной ситуации помощь матери и ее ребенку оказали сотрудники лисаковской полиции и врачи городской больницы. 29 ноября текущего года между Лисаковским отделом полиции и городской больницей был заключен меморандум о сотрудничестве. Именно благодаря этому жительницу Астаны с ребенком определили на три дня в одну из палат медицинского учреждения. После чего ей помогли вернуться обратно в столицу.

Врачи и полицейские по защите женщин от насилия оказали женщине моральную поддержку, психологическую и правовую помощь. Также она и ее сын прошел полный медицинский осмотр.

Участковый инспектор ювенальной полиции провела с женщиной профилактическую беседу, чтобы больше таких случаев не было.

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