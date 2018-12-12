Прорывные проекты ко Дню индустриализации

В числе успешно реализуемых - проекты в сферах энергетики, машиностроения, пищевой промышленности, инфраструктурного развития, транспортно-логистической отрасли и цифровизации.

В Астане в ходе общенационального телемоста с участием Главы государства были представлены 28 новых проектов Карты индустриализации, шесть из которых поддерживаются холдингом "Байтерек", передает Казинформ.

В числе успешно реализуемых - проекты в сферах энергетики, машиностроения, пищевой промышленности, инфраструктурного развития, транспортно-логистической отрасли и цифровизации.

К примеру, по поручению Главы государства Нурсултана Назарбаева холдинг "Байтерек" через Банк Развития Казахстана (БРК) и Baiterek Venture Fund принимает участие в реализации масштабного проекта по строительству магистрального газопровода "Сарыарка". Данный проект позволит обеспечить газом дополнительно 2,7 млн жителей Астаны, Караганды, Темиртау, Жезказгана, Кызылорды и прилегающих к этим городам районов. Протяженность газопровода составляет 1061 км с пропускной способностью 2,2 млрд кубических метров газа в год.

Также через БРК и БРК-Лизинг осуществляется поддержка предприятия Asia Trafo по производству силовых трансформаторов класса напряжения 110-220 кВ в Шымкенте.

В городе Экибастуз Павлодарской области на базе ТОО "Проммашкомплект" введен в эксплуатацию комплекс по производству колес для железной дороги мощностью 200 тыс штук в год. Новая технологическая линия предусматривает полный цикл производства колес для железных дорог различных стран мира. Стоимость проекта - 54,1 млрд тенге, из которых 36 млрд - кредитная линия БРК. При выходе на производственную мощность штат "Проммашкомплекта" будет составлять более 1000 человек. Две трети продукции планируется поставлять на внешние рынки.

В ходе телемоста Макинская птицефабрика, расположенная в Буландинском районе Акмолинской области, объявила о коммерческом запуске производства продукции. Около 50% из необходимых 33,5 млрд тенге инвестиций в строительство первой очереди птицефабрики предоставил Банк Развития Казахстана.

Консультационные услуги проектам по строительству объездной дороги города Алматы и обеспечению широкополосным доступом сельских населенных пунктов по технологии волоконно-оптических линий связи обеспечены дочерней организацией Холдинга - Kazakhstan Project Preparation Fund.

Особое внимания в ходе телемоста Глава государства обратил на успешную реализацию государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер", оператором которой является холдинг "Байтерек". Как было отмечено в выступлении Президента Казахстана, в стране создаются максимально благоприятные условия для обеспечения высокого качества жизни наших граждан. Опережающими темпами ведется строительство жилья в рамках программы "Нұрлы жер". В прошлом году достигнуты рекордные показатели - в стране было построено и сдано в эксплуатацию более 11,2 млн кв.м. В этом году планируется ввести 12 млн кв.м жилья, или более 100 тыс жилых единиц.

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