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Что происходит в Страсбурге после стрельбы на рождественской ярмарке

Мэр Страсбурга Ролан Рис объявил 12 декабря днем траура.

Фото : Корреспондент.net12 декабря 2018, 11:12

На рождественском рынке в центре Страсбурга неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим. По данным СМИ, в городе введен экстренный план, действующий в случае терактов, передает ТАСС.

Вооруженный огнестрельным оружием мужчина вечером 11 декабря устроил стрельбу на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. По последним данным, жертвами атаки стали три человека, 12 получили ранения. Полиции пока не удалось задержать стрелка.

При этом издание Le Progres сообщило, что стрельба произошла в трех точках города. Согласно данным газеты, выстрелы прозвучали на пересечении улиц Гранд-Аркад и Доминикэн, на улице Орфевр и на пересечении улиц Гран и Савон.

По данным телеканала BFMTV, французские власти рассматривают произошедшее как теракт.

Личность нападавшего

Подозреваемым является 29-летний выходец из Страсбурга по имени Шериф Ш. Сведения о нем находятся в картотеке Главного управления внутренней безопасности, он занесен в список подозреваемых в терроризме. Согласно информации полиции, мужчина подлежал аресту по подозрению в причастности к убийству.

По данным Le Progres, сотрудники правоохранительных органов должны были задержать его еще утром, однако не застали его дома. Во время обыска, по информации СМИ, в его квартире обнаружили гранаты.

Радиостанция France Info сообщила, что подозреваемый угнал машину такси, на которой скрылся с места происшествия. Сам водитель такси не пострадал, однако он сообщил, что преступник был ранен. По данным AFP, подозреваемый получил ранение во время перестрелки с военными.

Ситуация в городе

В связи с полицейской операцией в городе прекращено движение транспорта. Французское МВД призвало жителей не покидать дома и следить за рекомендациями властей. По данным СМИ, на границе Франции с Германией немецкая полиция усилила меры пограничного контроля.

В целях безопасности полиция перекрыла все южные маршруты в городе.

"Эвакуация из центра Страсбурга. Пожалуйста, следуйте инструкциям: выходите через север, не пытайтесь попасть в район Нойдорф, следуйте инструкциям стражей порядка, сохраняйте хладнокровие", - отмечается в обращении полиции в Twitter.

Сразу после произошедшего Facebook активировал функцию "Проверка безопасности", которая позволяет пользователям соцсети подтвердить, что они не пострадали в случае ЧП, стихийного бедствия или теракта.


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