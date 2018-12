Что происходит в Страсбурге после стрельбы на рождественской ярмарке

На рождественском рынке в центре Страсбурга неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим. По данным СМИ, в городе введен экстренный план, действующий в случае терактов, передает ТАСС.

Вооруженный огнестрельным оружием мужчина вечером 11 декабря устроил стрельбу на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. По последним данным, жертвами атаки стали три человека, 12 получили ранения. Полиции пока не удалось задержать стрелка.

При этом издание Le Progres сообщило, что стрельба произошла в трех точках города. Согласно данным газеты, выстрелы прозвучали на пересечении улиц Гранд-Аркад и Доминикэн, на улице Орфевр и на пересечении улиц Гран и Савон.

По данным телеканала BFMTV, французские власти рассматривают произошедшее как теракт.

Личность нападавшего



Подозреваемым является 29-летний выходец из Страсбурга по имени Шериф Ш. Сведения о нем находятся в картотеке Главного управления внутренней безопасности, он занесен в список подозреваемых в терроризме. Согласно информации полиции, мужчина подлежал аресту по подозрению в причастности к убийству.

По данным Le Progres, сотрудники правоохранительных органов должны были задержать его еще утром, однако не застали его дома. Во время обыска, по информации СМИ, в его квартире обнаружили гранаты.

Радиостанция France Info сообщила, что подозреваемый угнал машину такси, на которой скрылся с места происшествия. Сам водитель такси не пострадал, однако он сообщил, что преступник был ранен. По данным AFP, подозреваемый получил ранение во время перестрелки с военными.

Breaking: At least 1 dead, 3 injured, after a gunman opened fire on a crowd at a Christmas market in Strasbourg, France. The mayor says that the gunman is at large. The city center is on lockdown and people nearby are urged to stay in their homes. pic.twitter.com/EuFwskA6xC