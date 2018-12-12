"Казахтелеком" подписал договор о приобретении 75% голосующих акций АО "Кселл"

Приобретение контрольного пакета акций "Кселл" послужит дальнейшему развитию телекоммуникационной отрасли Казахстана в целом.

Сегодня в Астане подписан договор АО "Казахтелеком" с Telia Company и Fintur Holdings BV о приобретении 75% голосующих акций АО "Кселл".

Участники сделки - АО "Казахтелеком", Telia Company и Fintur Holdings BV подписали договор о приобретении "Казахтелекомом" совокупного 75-процентного пакета акций в казахстанском телекоммуникационном операторе АО "Кселл". В рамках сделки "Казахтелеком" приобретает 24% акций "Кселл" у Telia Company и 51% акций у Fintur Holdings BV (совместного предприятия телекоммуникационных компаний Telia Company (58,55 %) и Turkcell (41,45 %), соответственно.

В процессе подготовки к сделке "Казахтелеком" провел углубленный инвести-ционный анализ, оценку и комплексную проверку результатов финансово-хозяйственной деятельности "Кселл" в соответствии с международными стандартами для сделок подобного рода. Решение о приобретении 75% акций "Kселл" было принято Советом Директоров АО "Казахтелеком" и инвестиционно-стратегическим комитетом АО "Самрук-Қазына".

Ожидается, что приобретение контрольного пакета акций "Кселл" положительно скажется на акционерной стоимости АО "Казахтелеком", а также послужит дальнейшему развитию телекоммуникационной отрасли Казахстана в целом, в том числе за счет расширения спектра и качества предлагаемых населению республики современных телекоммуникационных услуг.

"Казахтелеком" намерен построить на территории Казахстана высокотехнологичную интегрированную сеть, позволяющую оказывать услуги мобильной и фиксированной связи с высоким качеством. Данная сделка имеет стратегическую значимость для нас, позволяя в том числе, начать реализацию ряда амбициозных проектов за счет оптимизации и интеграции сетей. Мы намерены также способствовать развитию новых услуг при сохранении основных направлений деятельности "Kселл" и обеспечить высокое качество сервиса для всех клиентов, что придаст дополнительный импульс развитию как "Казахтелекома", так и "Кселла", и увеличит их инвестиционную привлекательность. Хотел бы отметить, что Антимонопольным органом был установлен ряд требований и условий в интересах потребителей и развития отрасли в целом и мы, безусловно, готовы соблюдать все требования регулятора в соответствии с законодательством", - подчеркнул Председатель Правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев.

Сделка позволит АО "Казахтелеком" существенно расширить свое присутствие на рынке мобильной связи в соответствии с долгосрочной стратегией развития компании.

В свою очередь, как отметил президент и исполнительный директор компа-нии Telia Йохан Деннелинд, данная сделка является еще одним важным шагом по выходу из рынка Евразии и сосредоточению внимания на Северных и Балтийских регионах в рамках стратегии компании. Это шестая по счету сделка в регионе с 2015 года.

Напомним, в январе текущего года Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Казахстана принял на рассмотрение заявление "Казахтелекома" на покупку 75% акций телекоммуникационного оператора "Кселл". После рассмотрения заявления антимонопольный орган опубликовал решение в отношении данной сделки. При этом, был установлен ряд требований, в частности, в качестве условий сделки регулятором предусмотрены: сохранение действующих тарифных планов (пакетов) в течение трех лет после завершения сделки; появление дополнительных услуг для абонентов; расширение покрытия сети 4G в сельских населенных пунктах (с численностью населения 4 тыс. человек и более) до 2021 года; внедрение стандартов предоставления услуг 5G не позднее 31 декабря 2021 года. Наряду с этим антимонопольный орган обязал Казахтелеком" сохранить бренды "Кселл" и "Activ". Помимо этого, для сохранения должного качества услуг и стоимости предписано сохранить действующие договоры по совместному развитию инфраструктуры с другими участниками рынка сотовой связи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!