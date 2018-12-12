Срок пребывания казахстанцев в Таджикистане без регистрации продлен до 30 дней

Аналогичные порядки будут действовать и для граждан Таджикистана в РК.

Депутаты на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина одобрили ратификацию Соглашения с Таджикистаном о порядке пребывания граждан, а также Соглашение о реадмиссии лиц, передает корреспондент Zakon.kz.

Проект закона РК "О ратификации Соглашения между правительством РК и правительством республики Таджикистан о порядке пребывания граждан РК на территории республики Таджикистан и граждан республики Таджикистан на территории РК" предусматривает увеличение сроков пребывания граждан без регистрации до 30 дней и с регистрацией до 90 дней.

"Соглашение подписано в городе Астана 14 марта 2018 года. Соглашением предусмотрено увеличение срока пребывания граждан сторон без обязательной регистрации сроком до 30 дней, а также пребыванием на территории сторон до 90 дней. Ратификация Соглашения позволит обеспечить правовое урегулирование вопросов пребывания граждан на территории сторон. В июле 2018 года Соглашение ратифицировано парламентом республики Таджикистан", - сказал министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

Также депутаты одобрили законопроект РК "О ратификации Соглашения между правительством РК и правительством республики Таджикистан о реадмиссии лиц и исполнительного Протокола о порядке реализации Соглашения между правительством РК и правительством республики Таджикистан о реадмиссии лиц".

"Соглашение подписано в Астане 14 марта 2018 года. Соглашение предусматривает процедуры выявления и возвращения лиц, которые не выполняют условия въезда или пребывания на территории государств. Под эту категорию подпадают лица, не законно въехавшие на территорию страны либо въехавшие законно, но оставшиеся после истечения срока пребывания или вида на жительство", - указал глава ведомства.

По его словам, Соглашение уже ратифицировано парламентом Таджикистана.

"Ратификация Соглашения позволит противодействовать нелегальной миграции. Облегчит прием и транзит лиц, находящихся незаконно на территории государств в соответствии с нормами международного права. Принятие настоящего закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, не потребует дополнительных средств", - подчеркнул Касымов.

Оксана Скибан, Астана

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