В Китае мужчину приговорили к смертной казни за гибель 15 человек
Ян Цзаньюнь был неоднократно судим и пошел на этот шаг, чтобы отомстить обществу за свою сложную судьбу.
Фото : ИА Новости / Александр Штоль12 декабря 2018, 11:41
В Китае мужчину народный суд города Хэнъян приговорил к смертной казни, передает РИА Новости.
Он 12 сентября 2018 года умышленно въехал в толпу. Погибли 15 человек, 43 пострадали.
Позже выяснилось, что Ян Цзаньюнь был неоднократно судим и пошел на этот шаг, чтобы отомстить обществу за свою сложную судьбу.
"Народный суд средней ступени города Хэнъян провел публичное слушание по делу Ян Цзаньюня, который обвиняется в создании угрозы общественной безопасности особо опасным способом. В зале суда был зачитан приговор, Ян Цзаньюнь за совершение опасного преступления приговорен к смертной казни", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что осужденный признал свою вину. Пока неизвестно, будет ли он подавать апелляцию.
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