Взрыв в Актау: МВД пока не подтверждает версию с гранатой

Взрыв произошел в пункте приема металлолома: двое погибли, трое ранены.

В кулуарах мажилиса министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов прокомментировал взрыв в пункте приема металлолома в Актау, жертвами которого стали два человека, еще трое госпитализированы, передает корреспондент Zakon.kz.

"В Актау вчера по 17.25 по местному времени в одном из пунктов приема металла произошел взрыв. Мы установили, что четверо людей сели в "Газель". Это по сути дела сборщики металла, нигде не зарегистрированы, просто "черные" сборщики металла, поехали в поле собирать металл. Собрали где-то шесть мешков и заехали в первый приемный пункт. Тоже, как мы установили, не зарегистрированный. Просто так - устно арендованное помещение. И во время сдачи металла произошел взрыв, погибли приемщик и тот, кто приехал сдавать металл", - сказал Касымов.

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Также три человека получили ранения.

"Одному из них оказана помощь, он ушел, двоих госпитализировали. Сейчас вместе с военными следователями проводим расследование. Два вопроса там: или взрыв произошел от того, что занесли туда какой-то предмет и второй - там во время разгрузки работал на газе прибор по распиливанию металла. Сейчас эксперты работают", - отметил Касымов.

В то же время министр уточнил, что пока какую-либо версию они не подтверждают.

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"Ни гранату, ни снаряд мы не подтверждаем. Воронки нет, мы будем устанавливать", - пообещал он.

По его словам, все граждане были казахстанцами.

"Все фамилии есть. Четверо сборщиков. Водитель "ГАЗели" и два приемщика. Все гражданские, жители города Актау", - указал глава ведомства.

Он опроверг слухи о том, что в этом инциденте были задействованы сотрудники полиции в штатском.

Оксана Скибан, Астана

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