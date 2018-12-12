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Гололед и мокрый снег обещают синоптики на юге Казахстана

В стране ожидается циклон с атмосферными фронтами.

Фото : Корреспондент.net12 декабря 2018, 11:57

С 13 по 15 декабря в Казахстане ожидается повышение температуры. Туман и гололёд при этом сохранятся, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На Казахстан с южных районов Европейской части России смещается циклон с атмосферными фронтами. По мере перемещения через территорию республики с запада на восток он будет вызывать снегопады, на юге дождь, мокрый снег, туманы, гололёд и повышение температуры воздуха. Дневная температура повысится на юге и юго-востоке до плюс 3 - 13°С, в северных и восточных областях до минус 3 - 13°С, что выше климатической нормы на 2 - 4°С.

Днем 13 декабря местами по Туркестанской области сохраняется туман. В Шымкенте ночью и утром того же дня прогнозируется туман.


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