Гололед и мокрый снег обещают синоптики на юге Казахстана

В стране ожидается циклон с атмосферными фронтами.

С 13 по 15 декабря в Казахстане ожидается повышение температуры. Туман и гололёд при этом сохранятся, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На Казахстан с южных районов Европейской части России смещается циклон с атмосферными фронтами. По мере перемещения через территорию республики с запада на восток он будет вызывать снегопады, на юге дождь, мокрый снег, туманы, гололёд и повышение температуры воздуха. Дневная температура повысится на юге и юго-востоке до плюс 3 - 13°С, в северных и восточных областях до минус 3 - 13°С, что выше климатической нормы на 2 - 4°С.

Днем 13 декабря местами по Туркестанской области сохраняется туман. В Шымкенте ночью и утром того же дня прогнозируется туман.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!