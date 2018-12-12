Какие изменения произошли в законодательстве по страховому посредничеству

С 1 января 2019 года лицензия страхового брокера подразделяется на два основных вида брокерской деятельности – по заключению договоров страхования и по заключению договоров перестрахования.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг" от 2 июля 2018 года внес изменения, касающиеся деятельности страховых брокеров и страховых агентов. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2019 года лицензия страхового брокера подразделяется на два основных вида брокерской деятельности – по заключению договоров страхования и по заключению договоров перестрахования.

В отношении каждого вида брокерской деятельности вводятся отдельные регуляторные требования, направленные на обеспечение финансовой стабильности страховых брокеров и повышение качества оказываемых ими услуг.

В частности, вводится требование по наличию у страхового брокера определенного минимального размера собственного капитала, а также планируется установление требований к уставному капиталу с учетом видов деятельности страхового брокера.

Как отмечается, с даты введения закона в действие ограничивается участие страховых брокеров-нерезидентов РК в размещении рисков из Казахстана, что обеспечит повышение потенциала внутреннего рынка и роли страховых брокеров-резидентов на отечественном страховом рынке.

"В целях предотвращения конфликта интересов и нарушений законодательства о страховании и страховой деятельности, возникавших при осуществлении страховыми брокерами посреднической деятельности по заключению договоров страхования на web-портале государственных закупок, страховым брокерам запрещается участие в государственных закупках по предоставлению услуг, связанных с заключением договоров страхования. Поставщиками услуг могут выступать только страховые организации", - отметили в Нацбанке.

Кроме того, страховым брокерам, как независимым лицам на страховом рынке, предоставлено право на управление и ведение общих дел участников страховых (перестраховочных) пулов, создаваемых страховыми (перестраховочными) организациями.

Данные изменения направлены на развитие посреднических услуг страховых брокеров и обеспечение защиты интересов их клиентов – потребителей страховых услуг.

Основные изменения в законодательстве по страховым агентам

После изменения законодательства страховые агенты-физические лица вправе работать от имени и по поручению одной страховой организации, осуществляющей деятельность по отрасли "страхование жизни", и (или) одной страховой организации, осуществляющей деятельность по отрасли «общее страхование».

С момента введения в действие закона страховые агенты не вправе оказывать посредническую деятельность по следующим договорам страхования:

- пенсионного аннуитета, заключаемым в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан";

- аннуитетного страхования, заключаемым в соответствии с законом "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей";

- договорам страхования, заключаемым в рамках государственных закупок в соответствии с законом "О государственных закупках";

- договорам страхования, по которым страхователями являются национальный управляющий холдинг, национальные холдинги, национальные управляющие компании, национальные компании, Национальный банк РК;

- договорам страхования, по которым страхователями являются государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

- договорам обязательного страхования туриста, заключаемым в соответствии с законом "Об обязательном страховании туриста".

С 1 января 2021 года страховые агенты будут не вправе выступать посредниками по договорам обязательного страхования, по которым страхователями являются юридические лица.

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