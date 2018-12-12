Что искали казахстанцы в Google в 2018 году
Больше всего запросов казахстанцы сделали по теме "ЧМ 2018".
Google предоставил топ-запросы 2018 года в Казахстане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
Больше всего запросов казахстанцы сделали по теме "ЧМ 2018". Также в первой десятке запросов электронный дневник Кунделик, разные сезоны сериалов “Мажор”, “Полицейский с Рублевки”, “Сад падающих звезд” и ТВ-шоу “Холостяк”. Помимо этого, казахстанских пользователей Google интересовали фильмы 2018 года, казахско-русский переводчик и расписание мусульманского поста Ораза в 2018 году.
Самые популярные запросы:
ЧМ 2018
Кунделик кз
Мажор 3 сезон
Денис Тен
Переводчик казахско русский
Полицейский с Рублёвки 3 сезон
Холостяк 6 сезон
Фильмы 2018
Сад падающих звезд
Ораза 2018 кестесі
“Персоной года” стал Денис Тен, известный казахстанский фигурист, трагическая смерть которого потрясла не только Казахстан, но и весь мир. На втором месте - Xxxtentacion, американский рэпер из Лодерхилла, погибший летом уходящего года. Замыкает тройку лидеров российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, Хабиб Нурмагомедов.
Персона года:
Денис Тен
Xxxtentacion
Хабиб Нурмагомедов
Стивен Хокинг
Меган Маркл
Стэн Ли
Конор Макгрегор
Иосиф Кобзон
Президент Хорватии/Колинда Грабар-Китарович
Олег Табаков
Среди фильмов в 2018 году лидером стал кинокомикс про заклятого врага Человека-паука – смертоносного и безжалостного монстра Венома. Кроме того, в Топ-10 вошло сразу несколько фильмов на основе комиксов “Мстители: Война бесконечности”, “Дэдпул 2” и “Черная пантера”. Из отечественных фильмов в десятку вошли комедии “Бизнес по-казахски в Америке” и “Брат или брак”.
Фильм года:
Веном
Мстители: Война бесконечности
Бизнес по-казахски в Америке
Монстры на каникулах 3
Дэдпул 2
50 оттенков свободы
Черная пантера
Брат или брак
Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда
Движение вверх
В категории "Сериал года" больше всего казахстанцев интересовал “Мажор 3”. Также в 2018 году среди казахстанцев были популярны сериалы “Полицейский с Рублёвки”, “Сад падающих звезд”, “Ивановы Ивановы” и “Гранд Лион”.
Сериал года:
Мажор 3
Полицейский с Рублёвки 3 сезон
Сад падающих звезд
Ивановы Ивановы 2 сезон
Гранд Лион
Хороший доктор
Золотая орда
Что случилось с секретарем Ким
Ривердейл
Я не робот
Самым популярным ТВ-шоу года в Казахстане среди пользователей Google стал 6 сезон шоу “Холостяк”. Кроме того, казахстанцы искали шоу “Песни на ТНТ”, “Замуж за Бузову”, 19 сезон “Битвы экстрасенсов”, “Евровидение 2018” и “Дом 2”. Из казахстанских ТВ-шоу казахстанцев интересовало шоу “Калаулым”.
ТВ-шоу года:
Холостяк 6 сезон
Песни на ТНТ
Замуж за Бузову
Битва экстрасенсов 19 сезон
Евровидение 2018
Калаулым
Звезды под гипнозом
Премия Муз ТВ 2018
КВН
Дом 2
В категории “Покупка года” в 2018 году вновь стал победителем железнодорожный билет. Также казахстанцы искали информацию о покупке дома в Алматы, билета на самолет и в кино, велосипеда и квартиры в Караганде.
Покупка года:
Билеты жд
Дом в Алматы
Билет на самолет
Велосипед
Квартира в Караганде
Авто в России
Шины
Аккумулятор
Билеты в кино
Кондиционер
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