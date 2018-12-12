Что искали казахстанцы в Google в 2018 году

Больше всего запросов казахстанцы сделали по теме "ЧМ 2018".

Google предоставил топ-запросы 2018 года в Казахстане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Больше всего запросов казахстанцы сделали по теме "ЧМ 2018". Также в первой десятке запросов электронный дневник Кунделик, разные сезоны сериалов “Мажор”, “Полицейский с Рублевки”, “Сад падающих звезд” и ТВ-шоу “Холостяк”. Помимо этого, казахстанских пользователей Google интересовали фильмы 2018 года, казахско-русский переводчик и расписание мусульманского поста Ораза в 2018 году.

Самые популярные запросы:

ЧМ 2018

Кунделик кз

Мажор 3 сезон

Денис Тен

Переводчик казахско русский

Полицейский с Рублёвки 3 сезон

Холостяк 6 сезон

Фильмы 2018

Сад падающих звезд

Ораза 2018 кестесі

“Персоной года” стал Денис Тен, известный казахстанский фигурист, трагическая смерть которого потрясла не только Казахстан, но и весь мир. На втором месте - Xxxtentacion, американский рэпер из Лодерхилла, погибший летом уходящего года. Замыкает тройку лидеров российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, Хабиб Нурмагомедов.

Персона года:

Денис Тен

Xxxtentacion

Хабиб Нурмагомедов

Стивен Хокинг

Меган Маркл

Стэн Ли

Конор Макгрегор

Иосиф Кобзон

Президент Хорватии/Колинда Грабар-Китарович

Олег Табаков

Среди фильмов в 2018 году лидером стал кинокомикс про заклятого врага Человека-паука – смертоносного и безжалостного монстра Венома. Кроме того, в Топ-10 вошло сразу несколько фильмов на основе комиксов “Мстители: Война бесконечности”, “Дэдпул 2” и “Черная пантера”. Из отечественных фильмов в десятку вошли комедии “Бизнес по-казахски в Америке” и “Брат или брак”.

Фильм года:

Веном

Мстители: Война бесконечности

Бизнес по-казахски в Америке

Монстры на каникулах 3

Дэдпул 2

50 оттенков свободы

Черная пантера

Брат или брак

Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда

Движение вверх

В категории "Сериал года" больше всего казахстанцев интересовал “Мажор 3”. Также в 2018 году среди казахстанцев были популярны сериалы “Полицейский с Рублёвки”, “Сад падающих звезд”, “Ивановы Ивановы” и “Гранд Лион”.

Сериал года:

Мажор 3

Полицейский с Рублёвки 3 сезон

Сад падающих звезд

Ивановы Ивановы 2 сезон

Гранд Лион

Хороший доктор

Золотая орда

Что случилось с секретарем Ким

Ривердейл

Я не робот

Самым популярным ТВ-шоу года в Казахстане среди пользователей Google стал 6 сезон шоу “Холостяк”. Кроме того, казахстанцы искали шоу “Песни на ТНТ”, “Замуж за Бузову”, 19 сезон “Битвы экстрасенсов”, “Евровидение 2018” и “Дом 2”. Из казахстанских ТВ-шоу казахстанцев интересовало шоу “Калаулым”.

ТВ-шоу года:

Холостяк 6 сезон

Песни на ТНТ

Замуж за Бузову

Битва экстрасенсов 19 сезон

Евровидение 2018

Калаулым

Звезды под гипнозом

Премия Муз ТВ 2018

КВН

Дом 2

В категории “Покупка года” в 2018 году вновь стал победителем железнодорожный билет. Также казахстанцы искали информацию о покупке дома в Алматы, билета на самолет и в кино, велосипеда и квартиры в Караганде.

Покупка года:

Билеты жд

Дом в Алматы

Билет на самолет

Велосипед

Квартира в Караганде

Авто в России

Шины

Аккумулятор

Билеты в кино

Кондиционер

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