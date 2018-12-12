Финдиректор Huawei выйдет по залог в 7,5 млн долларов

Топ-менеджера обяжут носить электронный браслет и сдать паспорта.

Верховный суд Британской Колумбии постановил выпустить под залог задержанную в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает РИА-Новости.

Сумма залога составляет десять миллионов канадских долларов (около 7,5 миллиона долларов США), из которых семь миллионов (чуть более пяти миллионов долларов США) должны быть предоставлены наличными. Топ-менеджер также должна носить электронный браслет и сдать паспорта.

Как сообщает телеканал, Мэн Ваньчжоу освободили под залог, поскольку она "борется с возможной экстрадицией в США".

Мэн Ваньчжоу останется в Ванкувере, где у нее есть два дома. Ей запрещено покидать дом с 11 вечера до шести утра. Ее адвокат предложил соседу, бывшим коллегам Мэн Ваньчжоу и риэлтору ее мужа выступить в качестве поручителей.

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По данным издания Star Vancouver, она должна оплатить расходы на электронный браслет и наблюдение, а также обязуется предстать перед судом шестого февраля. Судья постановил, что Мэн Ваньчжоу надлежит отпустить, если США не отправят полностью оформленный запрос на экстрадицию в течении законных 60 дней, которые истекают восьмого января.

Мэн Ваньчжоу - дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместитель председателя правления компании была задержана в Ванкувере первого декабря. Ее экстрадицию запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как Вашингтону, так и Оттаве.

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