После поножовщины в Актау в больницу попали два парня

Причины и подробности происшествия пока неизвестны.

Двух пострадавших молодых людей госпитализировали из Мангистауского политехнического колледжа. Об этом сообщил достоверный источник, передает Zakon.kz со ссылкой на Lada.

Инцидент произошел в Мангистауском политехническом колледже 11 декабря. Молодых людей с ножевыми ранениями госпитализировала скорая помощь около 13:30. Причины и подробности происшествия пока неизвестны.

Редакция направила официальный запрос в департамент полиции Мангистауской области.

В июле посетители сауны в Актау устроили поножовщину. Также в августе в Мангистаускую областную больницу доставили мужчину с ножевым ранением. В октябре в результате поножовщины в Актау госпитализировали одного мужчину.

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