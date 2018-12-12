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Жетысуские бизнесмены экспортируют свою продукцию в 46 стран мира

В топе-10 импортируемых товаров обрабатывающей промышленности республики предприятия Алматинской области могут выпускать семь видов.

Фото : Служба центральных коммуникаций12 декабря 2018, 13:42

В текущем году 40 предприятий региона провели модернизацию производства , за счет чего увеличился экспортный товарооборот, который составил 23,5%. Об этом доложил на пресс- конференции в Службе центральных коммуникаций аким области Амандык Баталов, передает Zakon.kz.

Отметим, больше 20 предприятий экспортируют за границу, но в дальнейшем планируется их увеличение. Так в топе-10 импортируемых товаров обрабатывающей промышленности республики предприятия Алматинской области могут выпускать семь видов. Это больше половины.

- Дополнительные средства, озвученные в послании Главы государства, на поддержку обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта в сумме 1 трлн. тенге дадут возможность предприятиям еще больше увеличить экспорт и заняться импортозамещением, - подчеркнул аким Алматинской области Амандык Баталов.

В ходе брифинга аким области подробно доложился о развитии экспорта в Жетысу.


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